VIDÉO - Le foot du futur : comment vous regarderez bientôt les matchs

D'ici à quelques années, regarder un match de foot sera une expérience très différente de celle que vous connaissez aujourd'hui. Vous pourrez en quelque sorte vous téléporter directement dans le stade, mais sans quitter votre canapé, grâce à un casque de réalité virtuelle, comme le montre le journaliste de TF1 Yani Khezzar dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Une fois ce casque installé devant vos yeux, vous aurez la sensation d'être en tribune. Au milieu des autres supporters, vous pouvez regarder tout autour de vous d'un simple mouvement de tête. Sans compter les sons, les cris, les chants, qui permettront d'être complètement immergé dans l'ambiance du match.

D'un mouvement de main, il sera aussi possible d'accéder aux statistiques de la rencontre dès que souhaité, ou encore suivre les performances d'un joueur en particulier (nombre de tirs, passes, dribbles...). Et puis, pour mieux profiter de la rencontre au plus près des actions, l'utilisateur pourra à tout moment se rapprocher du terrain, atterrir aux premières loges et ainsi changer d'angle de vue.