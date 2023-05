VIDÉO - "Je suis dopée à ma fille" : Clarisse Agbégnénou raconte sa vie de maman championne dans "Sept à Huit"

Ce n’était pas facile tous les jours. "Ça fait onze mois que je n’ai pas dormi plus de trois ou quatre heures d’affilée", lance-t-elle en souriant. Clarisse Agbégnénou dit ne rien regretter pour autant. La fatigue, elle a fini par l’oublier, grâce à l’énergie qu’Athéna lui donne au quotidien. "Je suis dopée à ma fille", sourit-elle. "C’était mon moteur. Je me disais, ça va lui faire plaisir", poursuit la judokate, en évoquant le jour de la finale des championnats du monde.

Cette détermination à toute épreuve, Clarisse Agbégnénou l’a toujours eue depuis sa naissance. "J’étais un bébé prématuré. Je ne respirais pas. On a dû m’opérer parce que j’avais un rein malformé et ensuite, je suis tombée dans le coma", confie la championne. Les médecins avaient peu d’espoir. "Le jour où ils ont dit à mes parents qu’il était trop tard, j’ai respiré. Et les médecins ont dit : ‘Cette fille, c’est vraiment une battante et ce sera une battante’". Ils ont eu bien raison.