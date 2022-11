VIDÉO - "Mathias n'est pas comme ça" : la mère de Paul Pogba se livre sur l'affaire qui déchire ses deux fils dans "Sept à Huit"

L'affaire a eu l'effet d'une bombe, percutant de plein fouet sa famille. Pourtant, elle l'assure, la fratrie Pogba ne volera jamais en éclats, qu'importe l'épreuve. Tourmentée mais déterminée, ne perdant rien de son fort caractère, la mère de Paul Pogba s’est exprimée ce dimanche pour la première fois à la télévision sur le dossier judiciaire qui bouleverse sa vie et sidère la France. Après s’être longtemps tue, Yeo Moriba a livré sa version à Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit" (interview à retrouver en intégralité dans la vidéo en tête de cet article), à l'occasion de la publication de son autobiographie Et à la fin, on gagne (Fayard), parue mercredi dernier, dans laquelle elle évoque ces sinistres péripéties.

Ce même jour, le Mondial de football s'est ouvert au Qatar, mais avec un grand absent : son fils Paul Pogba, blessé, et également fragilisé par une affaire de chantage, qui le poursuit depuis des mois et qui a mené son frère aîné Mathias à être placé en détention provisoire pour "extorsion de fonds" en bande organisée. "Il commence à se remettre petit à petit, physiquement et psychologiquement", confie sa mère, depuis chez elle, face aux caméras du magazine de TF1.