VIDÉO - "Sept à Huit" : tout en humilité, Paul Pogba se confie sur sa famille

Un refus d'être deuxième que Paul Pogba a hérité de son père. "Tu ne peux pas accepter qu'il y ait quelqu'un qui soit plus fort que toi dans ton domaine", lui assénait-il. "Je disais à papa : 'j'ai marqué un but'. Il me répondait : 'c'est tout ?. Eh bien le prochain match, tu en marqueras deux' et ainsi de suite. Ce n'était jamais assez. En fait, j'ai ancré ça". Du côté de sa mère, capitaine de l'équipe nationale de football féminin en Guinée, il a récolté sa bonne humeur et pris sa relève. "Elle était toute seule à élever cinq enfants puisqu'elle a aussi adopté mes deux cousines. Être là, nous nourrir, aller bosser pour nous donner une très bonne jeunesse, malgré toutes les conditions, ça donne une force", souligne-t-il.

Désormais, Paul Pogba veut donc tout faire pour la rendre heureuse, "comme elle m'a rendu heureux quand j'étais gamin", dit-il. Et ce clan n'est jamais très loin du footballeur, la plupart du temps supporter en tribune. "La famille restera toujours la famille. Quoi qu'il arrive, c'est une fierté pour eux, pour moi de les voir au stade, donc ça me donne une force aussi. J'ai envie de marquer, de leur montrer que je vais faire un bon match et qu'ils ne sont pas venus ici pour rien", ajoute-t-il. Pourtant aujourd'hui, son père manque à l'appel. Une absence terrible notamment quand Paul Pogba et ses coéquipiers ont remporté la Coupe du monde. "C'était deux émotions, j'étais très heureux et j'étais triste aussi. Je me rappelle quand je regardais les vidéos des buts de la Coupe du monde 98, c'était avec mon père. C'était mon rêve de jouer une Coupe du monde, de gagner une Coupe du monde. Et là, j'ai pu la gagner, mais il n'était pas parmi nous, donc c'était un moment de tristesse et de fierté en même temps", se souvient-il.