VIDÉO - Bénévoles des JO : le recrutement est clos, qui sont les heureux sélectionnés ?

À sept mois des Jeux Olympiques de Paris, le recrutement de 45.000 bénévoles vient de se terminer. Pendant 15 jours, ces volontaires seront agents d'accueil, ramasseurs de balles ou encore guides pour les athlètes. Quel est le profil des heureux sélectionnés ?

Dans sept mois, le cœur de Paris va se métamorphoser avec la tenue des Jeux Olympiques. Prenons par exemple l'esplanade des Invalides : l’été prochain, pour les épreuves de tir à l'arc, l’avenue sera recouverte de pelouse et des volontaires seront disposés tout autour. Isabelle Crestey fera partie de ce dispositif, elle est impatiente. "On y est, on est considérés même si on est bénévoles. Je suis super contente en fait", se réjouit-elle dans la vidéo du JT de TF1 ci-dessus.

Rien que sur ce site, il y aura 400 bénévoles, non rémunérés donc, mais indispensables. "Je sais qu'en tir à l'arc, on a des volontaires qui vont avoir vécu trois Coupes du monde sur les trois dernières années. C'est vraiment des gens qui ont de l'expérience, qui savent faire, qui savent comment fonctionnent les compétitions et qui vont vraiment nous aider", souligne l'ancien champion olympique Sébastien Flute, le responsable de cette discipline.

L'ensemble des volontaires fera l'objet d'une enquête administrative qui sera menée par les services de l'État. Alexandre Morenon-Condé, directeur-délégué en charge du programme des volontaires

Le recrutement des volontaires vient de se terminer. Il y en aura au total 30.000 pour les Jeux olympiques, du 26 juillet au 11 août, puis 15.000 pour les Jeux paralympiques, du 28 août au 8 septembre. Leur mission est de participer dans l'ombre à l’organisation, d'accompagner le public, en vérifiant les billets par exemple, et d'assister les athlètes, en installant les starting-blocks ou en ramassant les balles.

Ces 45.000 personnes choisies par Paris 2024 sont majeures et il y aura à peu près autant d'hommes que de femmes. Mais tous ces profils seront-ils contrôlés ? Selon Alexandre Morenon-Condé, directeur-délégué en charge du programme des volontaires, "l'ensemble des volontaires fera l'objet d'une enquête administrative qui sera menée par les services de l'État, comme pour toutes les personnes accréditées pour ces Jeux. Donc les médias, les personnes de l'organisation, qu'elles soient salariées, prestataires, intervenants dans l'organisation des jeux", explique-t-il.

Selon les informations de TF1, 60 agents de police spécialisés ont déjà entamé ces vérifications. Ils examinent notamment les casiers judiciaires. En plus des volontaires Paris 2024, il y en aura d'autres, recrutés par les départements et les villes. À Paris, ils seront 5 000 bénévoles, comme Angélique Roux. Elle aidera les visiteurs à s'orienter entre les lieux de compétition, quelle que soit la langue. Enfin presque. "Je ne suis pas prête à les accueillir dans toutes les langues, mais en tout cas en anglais et avec les mains", s'amuse-t-elle.

Pour être repérées par les visiteurs, tous ces volontaires porteront une tenue officielle. Elle sera dévoilée en mars prochain.