Brest en Ligue des champions : les images de la fête et du retour des joueurs en héros

Troisième de la Ligue 1 après sa victoire à Toulouse dimanche soir, Brest va participer à la Ligue des champions sans passer par les barrages. Un exploit pour l'un des plus petits budgets du football français. Une équipe de TF1 a assisté au retour triomphal des joueurs dans la ville du Finistère.

Tout juste après avoir atterri sur le sol breton ce lundi matin, les Brestois sont accueillis comme des héros. Pour les supporters, la nuit a été courte, mais qu'importe, il fallait être là. "C'est historique, pour nous, c'est énorme", lance une supportrice qui a fait le déplacement à l'aéroport, dans le reportage de TF1 ci-dessus. "On frissonne, on en pleure. Je suis très ému, parce que j'ai connu Brest au plus bas, je faisais du stop pour aller les voir", réagit un autre.

Bain de foule matinal, selfies... c'est un rêve éveillé aussi pour les joueurs. "On connaît la ferveur du club, la ferveur des supporters. Ça fait ultra plaisir", confie le capitaine Brendan Chardonnet. "Ce sont des choses qui réunissent tout le monde, donc il faut en profiter, je pense que ce n'est même que le début", estime de son côté l'ailier Romain Del Castillo.

"Jamais je n'aurais pensé vivre ça un jour"

Ce dimanche soir, au terme d'un match de folie, les Brestois l'emportent 3-0 face à Toulouse, mais il faut attendre la dernière minute de jeu et le match nul entre Lille et Nice pour en être sûr : les Bretons joueront la Ligue des champions. "Jamais, jamais je n'aurais pensé vivre ça un jour dans ma vie", réagit un supporteur face à notre caméra. "On était en Ligue 2 il y a 5-6 ans , on était au fond, et maintenant, on est en Ligue des champions !", crie un autre. De quoi faire la fête jusqu'au bout de la nuit.

Au petit matin, la ville se réveille encore la tête dans les étoiles. "On l'a fait, c'est historique, c'est trop bien", savoure une jeune femme attablée avec le journal à la terrasse d'un café. "On est un des derniers budgets de la Ligue 1, souligne un autre. Accéder à la Ligue des champions pour un tout petit club comme ça, c'est énorme". Un petit club qui s'offre une première qualification en Ligue des champions, le meilleur classement de son histoire. L'épilogue d'une saison est légendaire que la ville n'est pas près d'oublier.