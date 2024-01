REPORTAGE - À Revel, la fête malgré la défaite contre le PSG

Malgré les neuf buts encaissés, la fête a battu son plein ce dimanche à Revel. En affrontant le PSG de Kylian Mbappé en Coupe de France, le petit club de Régional 1 s’est offert un souvenir exceptionnel. Les 10.000 habitants de cette commune de Haute-Garonne ont communié comme jamais avec leurs joueurs amateurs.

"Il y a beaucoup de déçus, certains sont même très virulents, mais ce ne sont pas des gens qui viennent nous voir à Revel quand il fait -2 ou -3°C." Une fois n’est pas coutume, dimanche soir, l’Union Sportive Revéloise a refoulé du monde en tribunes, aux dires de son directeur sportif Cédric Garcia. Et pour cause : le petit club amateur, qui ferraille habituellement devant moins de 100 spectateurs en Régional 1, la sixième division du football français, recevait le PSG en 32e de finale de la Coupe de France, dans un stade Pierre-Fabre, à Castres, garni de 10.000 supporters. Qui ont tous célébré avec enthousiasme la défaite 9-0.

L’essentiel était ailleurs que dans le résultat. En l’occurrence dans la proximité du public, essentiellement des licenciés du club et leurs familles, avec les joueurs. "Voir notre voisin jouer contre Mbappé, c’est extraordinaire", témoigne une spectatrice croisée au pied du stade. Le voisin, c’est le gardien de but, Cyril Garcia, élu homme du match à l’applaudimètre, grâce à ses arrêts dignes d’un professionnel, qui ont permis d’éviter un score à deux chiffres. "On le connaît depuis qu’il est tout petit, on l’a entraîné alors maintenant, de le voir là, qu’est-ce que ça fait plaisir", s’enorgueillit pour sa part un éducateur du club.

À la fin de la rencontre, les joueurs, pour certains avec leurs enfants sur la pelouse, ont joué les prolongations avec les supporters, des étoiles pleins les yeux, tandis que l’un des coachs des équipes de jeunes s’isolait pour serrer contre lui le maillot du vice-champion du monde Randal Kolo Muani : "Je vais l’encadrer dans ma chambre, avec l’écharpe Revel-PSG, lâche-t-il, des larmes dans la voix. On n’oubliera jamais. Je n’ai même pas les mots pour décrire ce qui nous arrive aujourd’hui."

Un spectateur, en tribunes, les a trouvés : "Ils se sont battus jusqu’au bout, c’est tout ce qu’on voulait voir. Ils méritent tout l’or du monde." De son côté, Lola Saint-Romas n’en revenait pas. Son mari, métallier-soudeur de profession, a joué sous ses yeux contre les plus grandes stars de Ligue 1. "C’est incroyable, c’est le match de sa vie ! On boit, on mange et on dort PSG depuis plusieurs semaines", confie-t-elle. Le retour à la réalité du championnat de Régional 1 s’annonce difficile, mais ce n'est pas encore l'heure d'y penser. Les joueurs ont posé quelques jours de congés pour se donner le temps d’atterrir.