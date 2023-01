VIDÉO - "C'est magique" : les joueurs amateurs du Pays de Cassel enthousiastes avant d'affronter le PSG

Menés jusque dans les derniers instants au tour précédent, contre Wasquehal, les joueurs de l’entraîneur Samuel Goethal ont arraché l'égalisation dans les ultimes secondes (89'), synonyme de séance de tirs au but. Un exercice finalement bien maîtrisé avec, à la clé, un match contre l'une des plus grandes équipes européennes. Depuis ce coup de pouce du destin, la ferveur ne cesse de monter. Pour l'occasion, plus de vingt bus et un train sont spécialement affrétés pour les supporters. L'habituelle enceinte du RC Lens devrait, elle, faire le plein. "Quel bonheur, quel bonheur ! Le petit poucet contre la plus grande équipe du monde, c'est grandiose !", s'exclame l'un d'entre eux dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Rien que d'en parler, j'ai de l'émotion", confie-t-il, affublé de son écharpe jaune et noire. "On y croit, sinon on ne serait pas là", s'enflamme un autre fan.