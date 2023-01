REPORTAGE - Paris 2024 : partez à la découverte de la plus belle vague du monde en Polynésie

Lors de l'officialisation de l'événement, Kelly Slater, 11 fois champion du monde de surf, avait estimé que la vague de Teahupoo "était le meilleur choix à faire pour organiser les épreuves olympiques". "C'est une des meilleures vagues au monde", avait salué "King Kelly", 50 ans, qui a manqué de se qualifier pour les JO-2020 de Tokyo - une rare ombre à son palmarès - mais qui continue de faire partie de l'élite mondiale.

"Surfer cette vague, c'est prendre des risques, parce qu’elle creuse sur le récif et le risque de le toucher est important", expliquait en juillet 2022 à l’AFP Kauli Vaast, l’un des meilleurs espoirs tahitiens, qui compte se qualifier pour les Jeux. Considérée comme l’une des vagues les plus photogéniques de la planète, elle offre aux surfeurs de gros tubes quasi translucides, tels des tunnels d'eau turquoise, incontournables sur le circuit professionnel. "Teahupoo, ça s'amadoue. C'est que des tubes quand ça marche bien (..). C'est un spot qui peut être dangereux, qui fait peur et qui renferme des milliers d'histoires différentes", confiait à l'AFP début août Johanne Defay, actuelle 2e mondiale.

Après des débuts remarqués à Tokyo, le surf olympique pourrait entrer à Teahupoo dans une autre dimension : "L'athlète qui sera champion olympique ici le sera sur une vague mythique", s’est réjoui Tony Estanguet, président de Paris-2024.