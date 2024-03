JO 2024 : succès olympique pour ces tee-shirts marseillais destinés aux bénévoles

Pour les Jeux olympiques, la moitié des tenues fournies aux 45.000 bénévoles est fabriquée en France. Des commandes qui font le bonheur de plusieurs entreprises, notamment à Marseille.

Si on vous dit que les JO se jouent à la Capelette et qu’il y a un peu de Marseille sur ces maillots bientôt mondialement célèbres, c’est pour une raison. La Capelette, c’est un quartier de Marseille où sont produits une partie des tee-shirts. Bientôt, ils seront portés par tous les bénévoles des Jeux olympiques.

"C'est exceptionnel pour nous"

Chaque jour, 1000 maillots sont produits. Dans cette usine de 3000 mètres carrés, on se presse pour plier et découper les tissus. La fabrication est artisanale. Au total, 40 emplois ont été créés.

Pour fabriquer un tee-shirt, comptez quinze minutes. Un savoir-faire et un coup de projecteur pour cet atelier marseillais. "D’habitude, on travaille sur des volumes qui vont de 2000 à 20, 30 ou 40.000 pièces. Là, on est passé d’un coup à 100.000 pièces sur un seul modèle. Donc, c’est ça qui est aussi un peu exceptionnel pour nous", explique Jean-François Aufort, président de Fil Rouge.

Près de 70% de la production est déjà finie. Dans deux mois, ils seront 45.000 volontaires à porter fièrement ces maillots made in France.