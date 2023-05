REPORTAGE - La course folle : 24 h sur un tracteur-tondeuse

C'est un départ digne d'une course de motocross. Pourtant, ces bolides qui pétaradent dans la boue et la poussière ne sont que des tracteurs-tondeuses. Les lames pour couper l'herbe ont été retirées bien sûr, ce qui permet, avec quelques aménagements du moteur, de belles pointes de vitesse en ligne droite. L'objectif de la centaine d'équipages inscrits, c'est de parcourir le maximum de tours en 24 heures sur un circuit de trois kilomètres.

Dans les paddocks, dignes d'une course de formule 1, les relais s'enchaînent entre les différents pilotes, tous amateurs. " 24 heures, c'est une préparation d'une année, on est des mordus, c'est la course la plus difficile et la plus prestigieuse d'Europe", s'enflamme Olivier, au micro de TF1. Il vient de la Somme et participe à la course pour la huitième fois.