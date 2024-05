La nouvelle vie de Jason Lamy-Chappuis, champion olympique devenu... pilote de ligne chez Air France

Que deviennent nos champions olympiques quand leur carrière s'arrête ? Jason Lamy-Chappuis, médaillé d'or en combiné nordique, a eu une étonnante reconversion professionnelle : il est devenu pilote de ligne. Une équipe de TF1 est partie à sa rencontre.

Il a raccroché les skis, mais il fend toujours les airs, la tête dans les nuages. Champion olympique de combiné nordique en 2010 à Vancouver, cinq fois champion du monde et neuf fois champion de France, Jason Lamy-Chappuis a d’abord volé en s’élançant du haut d’un tremplin. Désormais, il le fait plus longtemps que sept ou huit secondes chaque fois, depuis le cockpit d’A350 long-courrier de la compagnie Air France, en tant que pilote de ligne.

TF1 l’a retrouvé sur une piste de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, en train d’inspecter, à 37 ans, dans son impeccable nouveau costume recouvert d’un gilet jaune, l’appareil du vol Air France 356 en partance pour Toronto, au Canada. "Le sport de haut niveau, c’était beaucoup d’émotions, des hauts, des bas, souvent… Ici, dans l’aviation, c’est beaucoup plus structuré. Mais chaque jour est différent, avec des nouveaux challenges. C’est ça qui me plaît. Quand je regarde ce magnifique moteur, ces ailes… Je mesure le chemin parcouru et je suis heureux", confie-t-il, dans le portrait que lui a consacré le JT de 13H ce mercredi 1er mai, à voir dans la vidéo en tête de cet article.

Une reconversion peu banale, entamée en 2015, dans la foulée de sa retraite sportive. Clin d’œil du destin : l’avion qu’il s’apprête à piloter, au cours des sept heures de ligne transatlantique à près de 12.000 mètres d’altitude jusqu’à l’Amérique du Nord, survolera le Groenland. L'île qui a fait naître sa vocation. "Je devais avoir 8 ou 10 ans. Je suis allé dans le poste de pilotage. Ces tons bleu foncé avec le Groenland plein de glace, c’est une image qui m’est restée longtemps en tête, racontait-il à Ouest-France en 2022. Depuis ce jour-là, j’ai toujours voulu être pilote."

C’était donc avant même de se consacrer au sport, à partir de la 6ᵉ. D’ailleurs, entre le début de sa carrière dans la glisse, en 2004 à l’âge de 17 ans, et la fin, il trouve déjà le temps d’obtenir son brevet de pilote loisirs, pour les monomoteurs de quatre places. En altitude, mais les pieds sur terre. "Ça m’a aidé, mon passé de sportif de haut niveau, parce que ça se ressemble beaucoup, conclut le Jurassien né aux États-Unis. Ça demande de la rigueur, de l’engagement, de la passion aussi. Et même si on est off, on répète ses gammes, dans le sport comme dans les cockpits."