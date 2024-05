Les Bleus à l'Euro : des Français racontent leurs meilleurs souvenirs

L'Euro de football approche et Didier Deschamps dévoile sa liste ce jeudi soir dans le 20H de TF1. À cette occasion, une équipe du 13H a plongé dans les archives et demandé à des Français quels souvenirs ils gardent des précédentes éditions.

La génération Platini qui hurle sa joie sur les Champs Élysée, c'était il y a 40 ans. La génération Zidane qui remet ça brillamment, c'était il y a 24 ans. De ces deux moments de liesse nationale dont le reportage de TF1 ci-dessus montre des images, le premier passant interrogé par notre équipe choisit le premier, en 1984, la découverte du goût de la consécration : "Je crois qu'on a fini sur une hauteur de trois mètres les uns sur les autres à se tomber dessus en plein milieu du salon. C'était un truc de fou", se souvient-il. "Michel Platini avait marqué l'Euro de son empreinte, terminé meilleur buteur".

Le précurseur, c'est Platini, mais les successeurs n'ont pas failli. "Le meilleur souvenir, c'était en 2000 avec le but en or de Trezeguet", lance un autre supporter interrogé. C'est alors le triomphe d'une génération déjà championne du monde depuis deux ans. Sur les archives que montre notre reportage, on s'embrase ou on s'embrasse sur fond de Gloria Gaynor, un moment de grâce.

"L'Euro, ça fait vibrer la France. C'est un moment important", estime un Marseillais interrogé par notre équipe. "Le plus beau souvenir, c'était en mai 2016 au Vieux-Port. Il y avait la fête", se rappelle une autre. C'est ce qui nous a donnés envie de venir nous installer ici avec mon mari".

Mais durant cette édition 2016, en finale face au Portugal, c'est passé à un cheveu large comme un poteau. Alors pour ne pas que les défaites restent gravées, que nos soupirs soient passagers, on compte sur vous les Bleus pour à nouveau nous faire vibrer.