VIDÉO - Porque te vas ? Les réactions après l'annonce officielle du départ de Kylian Mbappé du PSG

Kylian Mbappé a enfin officialisé son départ du PSG et de la France. L'attaquant a posté un message d'au revoir vendredi soir sur les réseaux sociaux, sans préciser sa destination. À Paris et à Madrid, réactions de supporters du PSG et du Real Madrid, donné comme son futur club.

Il n'a pas bougé de la vitrine de la boutique du PSG, mais pour combien de temps encore ? La page Mbappé est presque tournée, à écouter les supporters rencontrés ce matin. "Merci pour tout ce qu'il a fait, mais on n'a rien gagné de plus qu'avec Zlatan et tous ceux qui étaient là avant", résume l'un d'entre eux dans la vidéo ci-dessus. Quant à oublier tout de suite le meilleur buteur de l'histoire du club, peut-être pas. Il a marqué 255 buts en sept ans à Paris, et remporté quatorze trophées, dont six championnats de France.

Mais il manque encore et toujours la Ligue des Champions, que même lui n'aura pas pu offrir au club de la capitale. Un jeune supporter suisse repart de la boutique avec un maillot floqué du nom d'Ousmane Dembélé. Pourquoi pas Mbappé ? "Parce qu'il s'en va", conclut le petit garçon.

Le joueur français le mieux payé de l'histoire s'est abstenu de remercier le président du PSG dans le message d'adieux qu'il a mis en ligne la veille. Les deux hommes ne s'entendent plus du tout depuis quelques mois. L'été dernier, Kylian Mbappé avait choisi de ne pas prolonger son contrat, et le PSG ne gagnera donc pas d'argent sur son transfert. Pour rejoindre Madrid, une évidence pour la plupart des observateurs, même s'il reste encore à l'officialiser.

"C'est le meilleur joueur de l'année, et Madrid en a besoin", estime un supporter du club merengue, dans la capitale espagnole. "C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, et il va venir dans la meilleure équipe du monde", explique un Madrilène au micro de TF1. Au Real, les stars passent après les clubs. Le club pense surtout aujourd'hui à la finale de la Ligue des Champions dans trois semaines, pour lequel l'équipe s'est qualifiée, contrairement au PSG. Mbappé attendra, il lui reste trois matchs à jouer avec le PSG, dont le dernier au parc des Princes ce dimanche.