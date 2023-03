VIDÉO - Surf en hiver : un air de Californie en Bretagne

Avec ses 5 000 kilomètres de littoral, la Bretagne est une terre propice au surf. Le nombre d'écoles a doublé en cinq ans, et l'activité est de moins en moins saisonnière. Yann Salaûn a créé son école pour vivre de sa passion. Son sport fait de plus en plus d'adeptes. Ce matin d'hiver, l'ancien champion transmet son savoir à ce groupe de débutants.