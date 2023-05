VIDÉO - Ces bateaux-mouches alsaciens participeront à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris

Les noms des quatre pilotes et quatre matelots qui piloteront les bateaux de Batorama lors de l’évènement olympique seront annoncés plus tard, après un tirage au sort. Les bateaux prendront la route sur des camions pour être acheminés plus rapidement à Paris. Un bon moyen pour cette société de montrer son savoir-faire et de recruter de nouveaux bateliers. "Ça va peut-être être l’occasion de susciter des vocations chez les gens qui verront les bateaux, et attirer à nous des jeunes talents dont on a absolument besoin", affirme Reynald Schaich, directeur général adjoint de Batorama.