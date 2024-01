Comment se sont déroulés les JO de Paris il y a 100 ans ? Regardez ces surprenantes archives

Il y a cent ans, Paris et sa banlieue accueillaient déjà les Jeux olympiques. Construits pour l'occasion, le stade Yves-du-Manoir et la piscine Georges-Vallerey seront notamment réutilisés cette année. Vin au ravitaillement, épreuves de peinture et sculpture... Le JT de TF1 vous montre comment se sont déroulés ces JO 2024.

Le stade de France... avant le stade de France. À Colombes, dans la banlieue nord-ouest de Paris, le complexe sportif Yves-du-Manoir était le lieu central des Jeux Olympiques de Paris 1924. "Pour cette olympiade, le racing club de France va construire la plus grande installation qu'on ait jamais vue dans le pays : 60.000 places, dans un stade absolument gigantesque pour l'époque", explique l'historien du sport Mickaël Lépine dans le reportage de TF1 ci-dessus. Pour la cérémonie d'ouverture : orchestre, lâché de pigeons, et invités prestigieux, dont le président du Comité International Olympique, Pierre de Coubertin.

"Il faut imaginer autour de 3000 athlètes, plus de quarante nations, qui entraient par l'ancienne tribune marathon et qui faisaient le tour de la piste d'athlétisme pour se positionner au milieu de la pelouse", détaille Mickaël Lépine. "Sauf l'Allemagne, parce que six ans après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne n'était pas encore revenue dans les Jeux olympiques".

De ces jeux centenaires restent quelques reliques. Des souvenirs inespérés exposés dans le discret Musée Municipal d'Art et d'Histoire de Colombes. "Médaille d'or des Jeux Olympiques 1924. Il y a un rappel des valeurs de l'olympisme avec le vainqueur qui aide le vaincu à se relever", explique la conservatrice Christine Dessemme, montrant la récompense visible sur l'image ci-dessous. "Les champions se sont vus remettre également un vase de Sèvres", ajoute-t-elle.

TF1

À noter que ces Jeux Olympiques ne comptaient que trois sites olympiques dans la capitale, contre douze dans les communes alentours. Grande nouveauté par ailleurs : le village olympique, le premier des JO modernes. Il comprenait une soixantaine de maisons en bois, dont un restaurant ou encore un bureau de poste.

Le but est de restaurer ce lien entre le muscle et l'esprit Julie Gaucher, historienne du sport

Parmi les disciplines de ces huitièmes olympiades, quelques surprises : la pelote basque, en démonstration en 1924. Les arts, eux, ont été mis à l'honneur avec notamment des épreuves de littérature, de peinture ou encore de sculpture. "Pierre de Coubertin rêve d'un idéal. L'athlète complet serait celui qui peut s'exprimer et performer dans différents sports, mais aussi se réaliser artistiquement. Le but est de restaurer ce lien entre le muscle et l'esprit", explique l'historienne du sport Julie Gaucher.

Julien Faraut, chargé de collections à l'INSEP, a passé des heures à classer, vérifier et regrouper les archives afin de mettre la main sur des moments historiques. "C'est un vrai trésor", déclare spontanément ce passionné face à notre caméra. Il montre par exemple le sourire de DeHart Hubbard, premier athlète noir à remporter une épreuve olympique individuelle, ou encore le malaise du Suédois Edvin Wide. On découvre également les traditionnels ravitaillements... en vin.

TF1

Plus étonnant encore : l'historie de Pierre Lewden, spécialiste du saut en hauteur. "Il a demandé à son patron s'il pouvait avoir sa journée parce qu'il participait aux Jeux Olympiques. Son patron lui a dit 'vous êtes un peu gonflés, je vais vous donner juste l'après-midi parce que le matin il faut travailler à l'agence'. Pierre Lewden va terminer médaille de bronze, et quand on voit les conditions avec lesquelles il devait préparer ces Jeux olympiques, ça force le respect", constate Julien Faraut.

Construite pour les Jeux olympiques de 1924, la piscine Georges-Vallerey, située dans le 20ᵉ arrondissement de Paris, sera, avec le stade Yves-du-Manoir pour le hockey sur gazon, l’un des deux sites de cette époque réutilisée pour les Jeux de 2024.