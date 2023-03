VIDÉO - JO 2024 : ces étudiants vivent dans les futures chambres des athlètes

En attendant les athlètes olympiques, Jean, étudiant ingénieur, nous reçoit dans son 19 mètres carrés. C’est dix de plus qu’une chambre étudiante classique. "Ça reste assez grand. Il me semble que c’est parce qu’il y a des accès pour les personnes à mobilité réduite", affirme-t-il. Effectivement, car ces appartements sont aussi destinés aux athlètes paralympiques. Alors Teddy Riner dormira-t-il dans ce lit ? Mystère, l’affectation des chambres se fera l’année prochaine. Seule certitude, le mobilier changera et les kitchenettes disparaîtront.