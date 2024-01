VIDÉO - "Juste un pas devant l'autre" : funambule de l'extrême, il traverse la France sur un fil

Marchant sur une sangle de 2,5 centimètres, il s'est lancé dans un tour de France des falaises. Un film va retracer sa recherche du grand frisson. Une équipe de TF1 a suivi ses exploits.

Pas-à-pas, en équilibre à 30 mètres au-dessus du sol, le long d'une ligne, concentré sur chaque mouvement. Un funambule, à la recherche du grand frisson. Depuis plusieurs semaines, Allan est lancé dans un tour de France avec son chien Lily et son ami Nicolas. Connu des spécialistes, le Rocher de Jupille, dans la Creuse, est une première pour lui. "Je ne pense pas à grand-chose. J'essaie de faire juste un pas devant l'autre. Il faut de la souplesse et un bon fond. Il faut une certaine endurance sur les grandes distances."

Après plusieurs heures d'installation, les derniers réglages. Retendre légèrement la sangle élastique puis s'harnacher solidement. "Ça demande beaucoup d'entraînement. J'ai commencé entre deux arbres et puis je faisais que tomber, puis je recommençais, je recommençais et jusqu'à finir entre deux falaises, comme ça." À chaque fois qu'il s'élance au-dessus du vide, Allan réalise des prouesses. Un exploit pied nu sur une sangle de seulement 2,5 centimètres, même si le plus important pour lui est ailleurs.

À quelques mètres de lui, Nicolas réalise une série de photos, mais aussi un film pour garder une trace de ses différentes traversées. Que ce soit au-dessus de la grande cascade de Mortain dans la Manche, ou au Rocher du Saussois dans l'Yonne, une vingtaine de sites ont été choisis pour un projet de documentaire. Des défis pour lui permettre de réaliser peut-être un jour son plus grand rêve : s'élancer entre deux montgolfières au milieu du ciel. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.