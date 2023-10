"On va attendre qu’il y ait un mort pour réagir" : les supporters consternés par les incidents autour d'OM-OL

La veille au soir, plusieurs des 65.000 supporters marseillais, ayant attendu plus de deux heures dans le stade avant de devoir quitter les travées, ne cachaient pas leur déception. "C’est pas du football ! C’est pas normal, ça s’est passé à cause de quelques abrutis, et c’est tout le monde qui paye", pestait l’un d’entre eux. "Nous, on n’est pas d’ici, on est arrivés hier (samedi), on repart demain (ce lundi), on est très déçus", se lamentait une autre, venue pour assister au match en famille.