"Plus cher que des vacances de luxe" : pourquoi si peu de places à petit prix pour les JO de Paris ?

Les Jeux Olympiques vont-ils alors rester un évènement populaire ? "Oui, parce qu’on a plus de quatre millions de billets à 50 euros ou moins", répond Michaël Aloisio, du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. "Donc, on va avoir quatre millions de détenteurs de ces billets-là et pour comparer, c’est plus de billets que tous les billets d’une coupe du monde de foot", poursuit-il.