VIDÉO - Ultra-triathlon le plus chaud de l'histoire : l'exploit de "Ludo le fou"

C'est alors à bout de forces qu'il se lançait dans cette dernière épreuve, accompagné de sa fille, qui l'encourageait. Après une nuit complète passée sur le bitume, Ludovic Chorgnon franchissait la ligne d'arrivée et terminait la course, heureux d'avoir "repousser ses limites". Le défi est validé.

"C'est ce qui me nourrit au quotidien, quand on commence à me dire que c'est impossible, je me dis qu'il faut que je trouve des solutions", confiait-il encore après la course. Ce triathlon est, pour le sportif, le 71e défi réalisé. Il s'était déjà fait connaître du grand public pour son record de 41 Ironman en 41 jours en 2015, ou encore après avoir signé l'ultra-triathlon le plus froid, cinq mois plus tôt, en Finlande. Mais de son avis, cette dernière course dans la fournaise de la Vallée de la Mort était de loin la plus difficile.