REPORTAGE - "Vraiment super" : les supporters savourent le retour des buvettes dans les stades

Depuis janvier, l'interdiction de consommer debout et les jauges réduites ont contraint les stades à fermer leur buvette. Mais les restrictions ont été levées cette semaine. Les supporters sont ravis de retrouver ce lieu de convivialité. "Ça permet de parler. Ça permet aussi de se chauffer un petit peu avant le début du match", affirme un fan. "Ce n'est pas important, c'est indispensable", selon un autre accoudé à la buvette. "Ça rassemble les gens, ça aide... Oui et puis il y en a marre, on a besoin de revivre. On a tous très envie de ces moments de convivialité", lance deux supportrices à notre micro.