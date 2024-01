VIDÉO - Coupe de France : Revel face au PSG, le Petit Poucet attend son ogre

La petite ville de Revel va affronter le PSG en coupe de France ce dimanche soir. C'est le match d'un Petit Poucet de Régional 1 contre l'ogre de la Ligue 1, quatorze fois vainqueur de la compétition. Les quelque 10.000 habitants de cette commune de Haute-Garonne sont déjà en fête, a constaté une équipe de TF1.

Dans cette petite commune de Haute-Garonne de moins de 10.000 habitants, c'est l'effervescence depuis quelques jours. Dans les rues, sur les vitrines des commerçants, Revel s'est pavoisée de rouge et noir, les couleurs de son équipe de football. "Si on va aux pénaltys, on a un bon gardien, donc on y croit", estime un Revélois dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Certains osent même la comparaison entre les deux villes. "Ils ont une tour, nous on a un beffroi, on verra bien ce soir", s'amuse le client d'un café. Revel est pensionnaire de Régional 1, soit la sixième division du football français. Le PSG règne depuis une décennie sur le football français, et compte déjà 14 coupes de France dans ses vitrines. L'équipe parisienne a cependant échoué à remporter les deux dernières éditions.

Je pensais qu'il s'entraînerait ce matin, mais je ne le vois pas Un Revélois à propos de Kylian Mbappé

Les joueurs de Revel qui seront alignés ce dimanche soir sont commerciaux, policier, ou encore logisticien. "Ce sont des gens comme vous et nous, qui travaillent au quotidien dans la vie, et s'entraînent deux fois par semaine", explique un habitant au micro de TF1. En face d'elle, l'Union sportive revéloise trouvera le 7ᵉ club le plus riche d'Europe, avec pas moins de 13 joueurs internationaux dans ses rangs. Parmi eux, celui que tous ici espèrent apercevoir : le capitaine et buteur de l'équipe de France, Kylian Mbappé. "Je pensais qu'il s'entraînerait ce matin, mais je ne le vois pas", sourit un homme venu se promener aux abords du stade local.

Mais ce n'est pas ici que se jouera le match Revel-PSG. Quelque 10.000 spectateurs sont attendus ce dimanche soir au stade Pierre-Fabre de Castres, mieux dimensionné pour accueillir une telle rencontre. Peu importe le score final, Revel est en fête, et a déjà réalisé son rêve.