Route du Rhum 2022 : le départ de la course reporté à "mardi ou mercredi"

C'est une image que les spectateurs ne pensaient pas voir aujourd'hui. Certains bateaux rentrent à quai, sous un ciel gris, à moins de 24 heures du départ. Alors, forcément, à Saint-Malo, il y a des déçus : "C'est dommage ! On a les enfants et tout ça, alors on voulait en profiter, mais", "l'objectif, c'était de voir la course, d'avoir cette adrénaline qui monte. Là, la rentrée scolaire, on ne va rien voir du tout", "on profite et on verra le départ sur Internet".