Rugby : Florian Grill, opposant à Bernard Laporte, élu à la présidence de la FFR

La FFR a un nouveau patron. À trois mois du coup d'envoi du Mondial, le 8 septembre, le rugby français a désigné, mercredi 14 juin, Florian Grill comme président, poste d'où avait été éjecté Bernard Laporte, en janvier dernier, après sa condamnation par la justice. Le chef de file du collectif Ovale Ensemble et opposant de longue date à l'ancien sélectionneur du XV de France, a été élu à 58,14% par les quelque 1900 clubs français, devançant largement le candidat de la majorité, Patrick Buisson (41,86%).

"Quand on perd un match, ce n'est jamais très agréable mais ce que je retiens, c'est la participation. Les clubs ont voté massivement et ont fait un choix: ils ont choisi un président en cohabitation", a réagi auprès de l'AFP Patrick Buisson, dont la candidature était soutenue par les proches de l'ex-manager du RC Toulon. Président de la Ligue Île-de-France, Florian Grill sera en poste pour 18 mois, jusqu'à fin 2024, le temps d'achever le second mandat, interrompu, de Bernard Laporte. Il devra gérer les affaires courantes à la Fédération française de rugby sans être majoritaire au sein du comité directeur de la FFR.