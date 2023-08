Préparation à la Coupe du monde 2023 : des Fidjiens à l'accent très français contre les Bleus

Voyage en terrain... connu. Après une double confrontation contre l'Écosse, avec une victoire de part et d'autre (et quelques grosses blessures, côté tricolore), le XV de France croise le fer avec les Fidji, ce samedi (21h05, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), à la Beaujoire. En progression constante depuis plusieurs années, les insulaires s'avancent avec le plein de confiance après avoir dominé les Tonga (36-20), les Samoa (33-19) et le Japon (35-12). Au point de faire office d'outsider sérieux pour la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre). "Il va falloir se méfier des Fidji. L'équipe a un potentiel énorme", confie à TF1info Pierre-Henry Broncan, l'un des adjoints d'Eddie Jones dans le staff de l'Australie, également placée dans la même poule C. C'est donc une opposition de choix qui se dresse sur le chemin de Bleus remaniés, et privés de Romain Ntamack et Cyril Baille, blessés.