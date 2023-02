France-Écosse : Grégory Alldritt, un cadre toujours aussi indispensable

Greg Alldritt était pourtant arrivé en début de tournoi en pleine confiance, conforté par le Grand chelem lors du dernier tournoi des Six nations ou la tournée d'automne, dans son rôle de cadre et de titulaire indiscutable, à seulement 25 ans. Car depuis sa première sélection en Bleu, en 2019, le Gersois d'origine, formé à Auch et qui évolue en Top 14 à la Rochelle, s'est peu à peu imposé dans le XV de l'ère Galthié.

En novembre 2021, le sélectionneur du XV de France jugeait qu'il occupait, avec Antony Jelonch et François Cros, la troisième ligne "la plus expérimentée et la plus performante individuellement et collectivement". Une place que Greg Alldritt tient toujours, un an plus tard. Régulièrement nommé "homme du match", sa valeur a même été reconnu internationalement puisque que le World Rugby l'a choisi dans son XV monde. Il est désormais considéré comme l'un des meilleurs numéros 8 actuels.