France-Écosse : poignardé en 2016, l'arbitre Nika Amashukeli revient de loin

Après avoir envisagé de tout plaquer, Nika Amashukeli a finalement décidé de persévérer. "Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, pas vrai ? Il suffit de revenir et de faire mieux. Vous prenez cette profession et vous mettez la barre plus haut", souligne-t-il. Un choix payant puisqu'il est devenu, en 2022, le premier arbitre principal issu d'une nation n'appartenant pas au tiers 1 (France, Nouvelle-Zélande, Italie, Afrique du Sud, Irlande, Écosse, pays de Galles, Australie, Angleterre, Argentine) à arbitrer un match du tournoi du Six Nations. Un exploit d'autant plus symbolique que la Géorgie est souvent mentionnée pour intégrer la compétition, parfois même à la place de l'Italie.