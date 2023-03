Tournoi des Six Nations : pourquoi le choc Angleterre-France est-il surnommé le "Crunch" ?

Croustillante, croquante, mordante… Sa seule évocation fait frémir les papilles. Chaque année, l'affiche Angleterre-France (ou France-Angleterre) est LE temps fort du Tournoi. Un terme a été même imaginé pour la désigner : le Crunch. N'y voyez aucun lien avec la gaufrette fourrée aux céréales et enrobée de chocolat au lait. Cette expression anglaise, entrée dans les mœurs, que l'on peut traduire par "craquement" ou "crissement" dans la langue de Molière, signifie "moment crucial". Un titre savoureux à la hauteur de l'engouement pour cette rivalité historique et exacerbée entre les deux meilleurs ennemis du rugby.

Et la bataille de Twickenham, à l'occasion de l'alléchante 109e confrontation entre le "XV de la Rose" et le "XV du Coq", samedi 11 mars (à 17h45, en live commenté sur TF1info), revêt d'une importance capitale. En raison du passif entre les deux nations (60 victoires pour l'Angleterre, 42 succès pour la France et 7 matchs nuls) mais aussi, et surtout, de ses enjeux. En quête d'une leur première victoire depuis 18 ans dans "le Temple du rugby" (17-18, en 2005), les Bleus resteraient, en cas de succès, en lice pour le gain du Six Nations, dont ils sont les tenants du titre. Mieux encore, si l'Irlande contre-performe en Écosse, dimanche 12 mars (16h), les hommes de Fabien Galthié pourraient ravir la première place mondiale au classement World Rugby.