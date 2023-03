Angleterre-France : pourquoi à Twickenham, le XV de France n'y arrive (presque) pas ? 

Twickenham inspire ce mélange si subtil de respect, de grandeur et d'effroi. L'enceinte construite sur d’anciennes terres agricoles en 1908 respire la tradition et l'histoire. Au gré des époques, des rénovations et des ajouts technologiques, ses 82.000 spectateurs ont assisté à des rencontres légendaires, ces chocs au sommet au dénouement unique et aux lettres gravées dans les livres. "Il a tout de suite été considéré comme un temple du rugby parce qu’il a été une construction majeure et historique dans le développement de son sport", explique Chris Jones, journaliste anglais et auteur de The Secret Life of Twickenham, à franceinfo. En 115 ans d'existence et vingt matchs de Coupe du monde - un record -, le haut lieu de l'ovalie s'est régulièrement transformé en cimetière des rêves.