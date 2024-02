Fabien Galthié menacé après le nul contre l'Italie ? "Pas une décision qu'on prend sur un match"

Au lendemain du nul contre l'Italie (13-13), Florian Grill s'est exprimé, lundi 26 février, sur l'avenir de Fabien Galthié, qui vit un Tournoi des Six Nations compliqué. Le président de la Fédération française de rugby (FFR) a démenti auprès de l'AFP que le poste du sélectionneur du XV de France était en danger.

Fabien Galthié n'est pas sur la sellette. Au lendemain du nul historique concédé face à l'Italie (13-13), au point même de frôler la défaite en toute fin de match, Florian Grill a pris la parole pour conforter le sélectionneur du XV de France dans ses fonctions, alors qu'on le dit menacé en cas de Tournoi complètement raté. "Je suis un manager, je ne suis pas du genre à faire des embardées en fonction de la pression. (...) Fabien Galthié n'est absolument pas en danger", a assuré le président de la Fédération française de rugby (FFR), lundi 26 février, dans un entretien accordé à l'AFP.

"Ce ne sont pas des décisions qui se prennent sur un match. On a eu six mois, avec Jean-Marc (Lhermet, le vice-président de la FFR, ndlr), pour établir une relation et la comprendre, pour voir qu'on fonctionnait très bien ensemble. Il y a une relation de confiance qui est nouée", a-t-il poursuivi. "On a mûrement réfléchi, ce n'est pas une décision qu'on prend sur un match, sur un point et pas non plus sur une transition de matchs un peu compliquée", a justifié le successeur de Bernard Laporte à la tête de la FFR.

J'ai toute confiance en Fabien Florian Grill, président de la Fédération française de rugby (FFR)

"Il faut se rendre compte de la réalité de ce quart de finale, en France, avec toute la pression autour. Il faut respecter les hommes. Il y a une phase de transition à gérer et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut se donner du temps. Les mots d'ordre, c'est la résilience, la solidarité et le travail. (...) J'ai toute confiance en Jean-Marc et Fabien pour avancer, en l'équipe et en les joueurs", a-t-il conclu.

Pour l'instant, l'heure n'est donc pas au changement. Fabien Galthié, lié aux Bleus jusqu'en 2028, conserve la confiance de Florian Grill. Le patron de la FFR avait affirmé, après l'élimination prématurée en quarts de finale du Mondial, que l'ancien entraîneur du Stade français et de Montpellier était "la bonne personne pour les années à venir".