VIDÉO - "Sacré Didier" : la passe d'armes entre Karim Benzema et Didier Deschamps

Dans cet entretien, Deschamps parle aussi de Zinédine Zidane et de leur rivalité qu’il qualifie de sportive et respectueuse. Il soutient aussi Corinne Diacre, sévèrement critiquée d’après lui, et revient évasivement sur la démission de Noël le Graët. Le contrat du sélectionneur a été prolongé jusqu’en 2026. Mais il laisse désormais entendre qu’il pourrait quitter ses fonctions en cas de contre-performance lors du championnat d’Europe, dans un an.