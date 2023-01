Salles de sports : le coaching sur mesure gagne du terrain

Après les années Covid, les salles de sport ont dû s'adapter aux règles sanitaires, mais aussi aux nouvelles demandes de leurs clients. Terminés les cours collectifs trop fréquentés, place à une offre ultra-personnalisée. Depuis deux ans, le club de sport Ritm mise sur la technologie. Avant une séance, des machines intelligentes analysent votre corps et ciblent vos besoins spécifiques. Le prix de l'abonnement s'élève à 100 euros par mois. "Ça permet d'avoir une base, ça permet ensuite d'ajuster en fonction de ce qu'on veut améliorer ou pas et je trouve que ça a un côté rassurant", sourit Hélène, adhérente dans cet autre club de sport.

Le profil de la jeune femme est désormais enregistré dans une carte. Elle peut ainsi se connecter aux différents appareils et automatiquement, il s'adapte à son état de forme du moment. "Ça permet à chaque fois qu'ils viennent et qu'ils se connectent aux appareils d'avoir un entraînement qui est 100% taillé pour eux. Ce qui change fondamentalement aujourd'hui, c'est que les gens qui reviennent au sport sont plus exigeants et ont des objectifs beaucoup plus précis et on se rend compte que c'est beaucoup plus précis sur la santé que finalement sur le loisir", déclare Daniel Halifax, directeur général du groupe de fitness Ritm.