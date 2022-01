Sébastien Loeb, toujours au sommet

Dans la ville, on n'a pas oublié les courses en mobylette ou en karting, et les premiers chronos avec la voiture paternelle, pied aux planchers. La voisine de la maison d'enfance de Sébastien Loeb a vu grandir le champion. Elle se souvient de ses démarrages bruyants, avec depuis son plus jeune âge, le goût de la vitesse et des reprises vigoureuses.