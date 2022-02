Semaine du sport au féminin : le succès du patinage

De ce côté du patinoire, c’est déjà du sérieux, pour ces jeunes patineuses des graines de championnes à Annecy (Haute-Savoie). Elles ont entre sept et neuf ans et suivent attentivement les consignes de leurs entraîneurs.De l’autre côté, c’est un peu plus dissipé, mais elles sont encore en phase d’initiation. Elles devront attendre deux ou trois ans pour espérer rejoindre le groupe des grands.