VIDÉO - Ski base jump : le nouvel exploit du Français Matthias Giraud au-dessus des Alpes

Déjà tout petit, ce Normand avait compris que la montagne, c'était toute sa vie. "Pour moi, c'est un mode d'expression qui est super intense, super unique et super épanouissant. J'adore ça, je ne m'en lasse pas. Plus j'en fais, plus je veux en refaire", affirme-t-il. Et Matthias a une manière bien à lui de l'exprimer. Il ne lui suffit pas de skier, il faut absolument sauter et ces sauts ont un nom : on appelle ça du base jump. "Si on saute d'un avion, c'est de la chute libre, si on saute d'un objet fixe, c'est du base jump", explique-t-il. C'est même devenu sa spécialité.

Des Alpes aux États-Unis, c'est un tour du monde d'exploits, parfois vus comme des folies. C'est pourtant loin de ce que Matthias, plus connu sous le surnom de "Super Frenchie", a vécu le 6 juin au petit matin. Depuis le Dôme du Goûter (4304 m), il a dévalé avec ses skis un sérac de 80 m au-dessus de la face rocheuse de l'Aiguille, avant de se jeter dans le vide à 4000 m, d'ouvrir rapidement son aile légère de parachute pour un vol de trois minutes dans un couloir à risques.

Pour cela, tout est calculé au millimètre. "Il y a l'angle de la pente, l'altitude, la densité d'air, la hauteur du sérac ou de la falaise qu'on va sauter, ça va déterminer comment on va plier notre parachute. On va pas conquérir une montagne, la montagne nous tolère, donc c'est à nous de savoir notre place et savoir faire demi-tour", admet-il humblement. Une fois sur deux, quand tous les éléments ne sont pas réunis, Matthias renonce et redescend. "L'Aiguille Blanche de Peuterey, j'ai attendu onze ans pour pouvoir le faire", reconnait-il.