VIDÉO - Ski et chute libre : les coulisses de l’exploit fou de Fred Fugen

Ses précédents exploits s’étaient réalisés en duo avec Vince Reffet. Fred Fugen voulait réussir celui-ci pour rendre hommage à son complice décédé dans un accident il y a un an et demi. "J’ai sauté avec le casque de Vince, j’ai sauté avec ses skis aussi et puis de toute façon, il est tout le temps avec nous", affirme-t-il. Son clip s’achève avec un brin d’humour au pied d’une vraie remontée mécanique. Fred Fugen a confié avoir d’autres projets. Il se dit prêt pour une nouvelle ascension.