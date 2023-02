VIDÉO - "Sous le choc" : Clarisse Crémer privée de Vendée Globe après sa maternité

Son sourire, sa joie de vivre, seule à bord de son bateau, avaient illuminé le dernier Vendée Globe. Ses vidéos avaient ému, touché et amusé des millions de Français pendant près de quatre mois. Et à l’arrivée, Clarisse Crémer s'était classée douzième sur 33 concurrents et première femme sur six.

Elle rêvait de participer à nouveau à cette aventure. Mais elle vient d’apprendre que ce ne sera pas possible parce qu’elle a accouché d’une petite fille en novembre dernier. "Je suis sous le choc… Aujourd’hui, force est de constater que les règles choisies par le Vendée Globe interdisent à une femme d’avoir un enfant… Ils sont prêts à assumer les risques de la course au large mais pas celui de la maternité", a-t-elle déclaré sur Facebook.