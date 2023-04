VIDÉO - NBA : la grosse colère du Français Rudy Gobert, qui met un coup de poing... à un coéquipier

Une vidéo montre le début d'une altercation verbale entre le pivot français et le polyvalent ailier américain lors d'un temps mort. Selon ESPN, Anderson aurait réclamé à Gobert de contrer des tirs, ce à quoi l'international tricolore lui a répondu de prendre un rebond. Le premier a alors insulté le second de "connard" en lui demandant de "fermer sa gueule". Il n'en fallait pas plus pour que le natif de Saint-Quentin (Aisne) sorte de ses gonds et s'en prenne physiquement à celui que certains surnomment "Slo-Mo". Les deux basketteurs ont été immédiatement séparés par les joueurs et membres du staff des Wolves, qui jouaient leur dernier match de la saison régulière NBA contre les New Orleans Pelicans.