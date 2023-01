Mondial de handball : face au Danemark, les Bleus vont tenter de décrocher un 7e sacre

Déjà trois médailles d'or aux Jeux olympiques, trois championnats d'Europe et surtout, six championnats du monde. En trente ans, personne n'a fait mieux. Une domination qui vaut bien un surnom pour chaque génération victorieuse.

D'abord les Barjots, champions du monde en 1995, les Costauds, six ans plus tard, et plus récemment les Experts, vainqueurs du tournoi en 2009 et en 2011. Cette nouvelle génération en quête de victoire dimanche aura, très certainement, elle aussi,, droit à son surnom. Il ne reste plus qu'à le trouver.