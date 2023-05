VIDÉO - Sport : le catch est de retour, et il se démocratise

Une semaine plus tôt notre équipe avait assisté à son entraînement du dimanche, près de Strasbourg. Michaël, qui dirige la séance, est brancardier. Quand d’autres vont faire du footing ou du vélo, eux viennent apprendre... à tomber. Et les filles s’y mettent aussi : Naomi est psychologue, et n’a pas froid aux yeux. Le catch a son propre langage, sa propre chorégraphie, minutieusement répétée. Il faut certes un physique en béton, mais la discipline leur apporte bien davantage.