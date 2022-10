VIDÉO - Enduroman : une Française superwoman d'une course folle entre Londres et Paris

A 26 ans, Marine Leleu a pulvérisé le record du triathlon le plus dur au monde, l'enduroman. Au programme de cette épreuve inhumaine : 145 kilomètres de course à pied entre Londres et Douvres, 40 kilomètres (voire beaucoup plus selon les courants) de nage pour relier Douvres à Calais en traversant la mer de la Manche, puis 290 kilomètres à vélo pour rejoindre Paris. Soit environ 480 kilomètres de course que la Française a bouclé en moins de trois jours (69h).