142 skieurs pros sonnent l'alerte et demandent à la FIS plus d'efforts environnementaux

"De plus en plus de compétitions sont annulées faute de neige (...) bientôt, il ne sera plus possible de produire de la neige artificielle sur plusieurs sites habituels de Coupe du monde vu l'augmentation des températures", préviennent les skieurs. La lettre demande à la FIS d'aménager son calendrier, afin de raréfier les déplacements intercontinentaux (le circuit alpin fait étape cette saison à deux occasions différentes en Amérique du nord) et de retarder le début des compétitions. Plusieurs courses prévues fin octobre et en novembre 2022 ont été annulées face au manque de neige.