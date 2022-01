Sports de combat : le MMA gagne du terrain

Mais autour d'eux gravitent plusieurs milliers de débutants comme Kévin, un ingénieur de 32 ans, qui apprend la boxe avant peut-être d'aller plus loin. Selon les pratiquants eux-mêmes, l'encadrement et la sécurité demeurent les deux points clés pour bannir l'image d'Épinal des combats de rue, et être reconnus avant tout comme des sportifs.