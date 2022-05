Stade de France : contrôles, sécurité, effectifs... y a-t-il eu des défaillances ?

Ils voulaient juste assister au match de leur équipe, mais pour des milliers de spectateurs, la soirée a tourné au cauchemar. Alors qui est responsable ? L'événement est organisé par l'UEFA et la Fédération française de football. Ils louent le stade et sont chargés de recruter les stadiers qui filtrent les spectateurs. Ils étaient 1 600 ce samedi contre 1 300 d'habitude pour des matchs d'importance similaire. Sur le parvis, on comptait 1 000 policiers et gendarmes, 250 de plus que pour la finale de Coupe de France.