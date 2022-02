Star du basket américain : Rudy Gobert, millionnaire discret

Il porte le numéro 27 du Utah Jazz. C'est le chouchou du public de Salt Lake City. Ses 2m16 de haut et ses 2m36 d'envergure et son sens du jeu en font le cauchemar des attaques adverses. Le Français a même été élu trois fois meilleur défenseur de l'année. Cette ferveur du public et ce statut en NBA ne sont pas le fruit du hasard. C'est aussi le résultat d'un gros travail.