VIDÉO - Succès des stands de tir : quelles sont les règles ?

En 10 ans, le nombre d'adhérents dans les stands de tirs a augmenté de 70%. Est-ce l'effet d'une mode ou la traduction concrète d'un sentiment d'insécurité ? Le 20H de TF1 a mené l'enquête.

Face à la cible, Nicolas, tireur sportif, tient un pistolet automatique de neuf millimètres entre ses mains. Il possède sa licence depuis deux ans et sait exactement ce qu'il vient rechercher dans ce genre d'activités. "En termes de concentration, d'achèvement de soi, c'est un sport qui est vraiment très intéressant psychologiquement", explique l'amateur. Dans ce stand de tir de Lingolsheim (Bas-Rhin), de nombreux tireurs sont inscrits pour la compétition. Mais certains adhérents ont aussi des profils parfois plus inquiétants, venus pour manipuler des armes.

Les moniteurs ont appris à les repérer. "La sécurité étant primordiale, on voit très vite les personnes qui sont pressées, qui veulent aller très vite dans la manipulation des armes ou qui ne font pas forcément attention aux directives qu'on peut leur donne, explique Grégory Brafin, accompagnateur dans l'initiation au tir sportif dans ce club de la ville alsacienne. On nous sensibilise à ce type de profils."

Une demande d'autorisation à faire en préfecture, puis une enquête

Pour éviter les risques, les identités des nouveaux tireurs sont systématiquement enregistrées et vérifiées au sein d'un fichier national. "Le fichier central des licenciés de la Fédération française de tir est ensuite connecté avec le ministère de l'Intérieur, souligne à l'équipe du 20H de TF1 Hugues Senger, président de la Ligue de tir d'Alsace. Dans le cas où une personne est interdite de possession d'armes, un message nous informe qu'il est blacklisté." Ce club compte 400 tireurs, compétiteurs ou en loisir, avec des armes de différents calibres. Les femmes sont de plus en plus nombreuses parmi ces pratiquants.

Avec 11.000 licenciés, l'Alsace a la plus forte densité de tireurs rapportée au nombre d'habitants. En France, le nombre d'adhérents dans les stands de tir a augmenté de 70% en seulement dix ans. Un phénomène constaté dans les armureries, dans lesquelles les ventes d'armes de catégorie B, soumises à une autorisation, sont aujourd'hui similaires à celles de fusils de chasse. Pour acquérir ce type d'arme, il faut faire une demande en préfecture. Il est alors nécessaire de justifier de six mois de pratique en club, en ayant acquis les procédures de sécurité et fait la preuve de sa motivation sportive.

"Les gens ne font pas ça pour se préparer à la guerre, assure Jean-Charles Buffenoir, armurier à Lipsheim (Bas-Rhin), dans le reportage à retrouver en tête de cet article. On ne peut pas nier qu'il peut y avoir un petit pourcentage de cette-chose là-dedans, inconsciemment, mais je pense que c'est une très petite minorité." Après enquête, si sa demande est approuvée, le tireur pourra alors conserver douze armes maximum dans un coffre. 150.000 Français s'exercent aujourd'hui au tir, qui constitue le quatrième sport le plus pratiqué au monde.