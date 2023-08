EN DIRECT - Ligue des champions (2-0) : Marseille double la mise face au Panathinaïkós

Mais pour rejoindre les barrages de la très lucrative C1, où il devrait retrouver les Portugais de Braga, l'OM doit absolument gagner. Tout autre résultat serait synonyme d'élimination et de repêchage en phases de poules de Ligue Europa. À noter qu'un succès avec un seul but d'écart serait synonyme de prolongation, voire d'une séance de tirs au but. Les Olympiens seraient donc inspirés de prendre le large dans ce match, et même, si possible, le plus rapidement possible. Mais attention à ce que les déboires des dernières années sur la scène continentale ou l'incapacité à hausser le niveau dans les gros matchs à domicile, ne reviennent pas leur jouer de mauvais tours...