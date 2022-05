VIDÉO - Plus grosse vague jamais surfée : les images du record de Sebastian Steudtner

La vidéo de ce nouveau record est saisissante. Elle donne l’impression que le surfeur aguerri va se faire ensevelir par cette vague dont la hauteur est plus grande qu’un immeuble de neuf étages, par exemple. 25 secondes plus tard, Sebastian Steudtner sort de la vague, indemne et toujours debout sur sa planche.

Ce que l’on ne voit pas sur cette vidéo, explique Sebastian Steudtner sur son compte Instagram, c’est qu’il pleurait à cause du vent. Son visage était écrasé par la vitesse de 80 km/h et jamais il n’avait surfé si vite.